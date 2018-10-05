МиГ-29 разбился во время экспериментального полета в Подмосковье

Истребитель МиГ-29 упал в Московской области, передает ТАСС со ссылкой на источник.

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Происшествия МиГ-31 разбился в Нижегородской области

По предварительным данным, пилоты катапультировались. В то же время, по данным Пятого канала, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту "Жуковский". По информации телеканала, есть один пострадавший.

Сообщается, что на борту истребителя во время экспериментального полета произошел пожар.

Как сообщил источник "Интерфакса" в авиадиспетчерских службах, во время полета возникла неисправность, из-за которой летчики потеряли контроль над управлением и катапультировались, а самолет упал в Коломенском районе. Источник "РИА Новости добавил", что истребитель рухнул в лесу неподалеку от деревни Дмитровское.

Сообщается, что истребитель, который потерпел крушение, вылетел с подмосковного аэродрома в Жуковском. В свою очередь, в пресс-службе международного аэропорта Жуковский сообщили РБК, что инцидент произошел за пределами аэродромной зоны. "Это никак не связано с нами", - отметили в пресс-службе.

Источник ТАСС уточнил, что МиГ-29 принадлежал Летно-исследовательскому институту имени М. М. Громова. По данным источника агентства, МиГ-29 упал вне населенных пунктов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области отказались комментировать инцидент, пишет РБК.