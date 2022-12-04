Мигрант обманул банк и на украденные деньги поехал на Алтай

В Новосибирске мигрант оформил через банкомат кредит в 655 тысяч рублей на чужую карту, которую нашёл в больнице с ПИН-кодом. Об этом пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на прокуратуру Кировского района.

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. На полученные незаконным путём деньги 32-летний аферист купил продуктов, съездил на Алтай и приобрёл автомобиль Chevrolet, который вскоре продал из-за поломки.

Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве с использованием средств электронных платежей в крупном размере. Потерпевшим по делу при этом проходил банк, а не владелица «пластика». Ущерб кредитной организации с учётом страховки составил 785 тысяч рублей.

В итоге мужчину приговорили к трём годам колонии общего режима. До этого он не был судим.