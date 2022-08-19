Минцифры может создать фонд для выплат пострадавшим от утечек информации

В России может появиться фонд материальной компенсации для граждан, которые пострадали от утечек персональных данных из компаний. Как сообщает «Ъ», наполнять его будут средствами, полученными в качестве штрафов от организаций, которые допустили слив данных.

Сейчас Минцифры обсуждает с рядом крупных IT-компаний возможность создания фонда материальной компенсации для граждан, ставших жертвами утечек баз данных.

«Нужно определить, как будет высчитываться объём, при каких условиях можно будет претендовать на выплаты, другие детали», — рассказали изданию в ведомстве.

Напомним, что с начала весны массовые утечки данных допустили «Ростелеком», СДЭК, «Яндекс.Еда», Delivery Club и другие крупные компании. Пострадавшие уже пытаются получить компенсации и подают иски.