Минцифры зафиксировало более 50 мощных DDoS-атак на "Госуслуги"

Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками. Как сообщает РИА Новости, ведомство зафиксировало более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал “Госуслуги”.

Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности, но, добавили в Минцифры, пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов.

“При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надёжно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ”, — подчеркнули в ведомстве.

Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.