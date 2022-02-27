Минцифры зафиксировало более 50 мощных DDoS-атак на "Госуслуги"
Все они успешно отражаются специалистами центра безопасности, однако кратковременные проблемы с доступом возможны
Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками. Как сообщает РИА Новости, ведомство зафиксировало более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал “Госуслуги”.
Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности, но, добавили в Минцифры, пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов.
“При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надёжно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ”, — подчеркнули в ведомстве.
Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.