Министр успокоил россиян. iPhone 14 можно будет приобрести в стране

У россиян будет возможность приобрести iPhone 14 в стране, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как сообщает «Ъ», на Восточном экономическом форуме министра спросили, разрешат ли ввозить в Россию свеженькие айфоны по схеме параллельного импорта.

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал Мантуров.

Напомним, 7 сентября Apple провела первую в 2022 году осеннюю презентацию техники. На ней показали три новых Apple Watch, AirPods Pro 2 и четыре модели iPhone 14. Отмечалось, что новые айфоны могут появиться в России уже в ночь после старта мировых продаж 16 сентября.