Минобороны РФ: в Польше упали элементы украинской системы С-300

Специалисты идентифицировали обломки ракеты на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.

Тем временем президент США Джо Байден заявил партнёрам по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. Как пишет «Лента.ру», Reuters стало известно от источников в Североатлантическом альянсе, что инцидент в Польше вызвал опасения эскалации между Россией и НАТО.

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Политика Ракетный удар по Польше. Мир замер в ожидании эскалации

Напомним, что вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что в районе деревни Пшеводув, расположенной поблизости границы с Украиной, произошёл взрыв после попадания двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека.