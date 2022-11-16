Минобороны РФ: в Польше упали элементы украинской системы С-300
Президент США Байден также заявил союзникам, что причиной взрывов стала украинская ПВО
Специалисты идентифицировали обломки ракеты на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.
Тем временем президент США Джо Байден заявил партнёрам по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. Как пишет «Лента.ру», Reuters стало известно от источников в Североатлантическом альянсе, что инцидент в Польше вызвал опасения эскалации между Россией и НАТО.
Напомним, что вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что в районе деревни Пшеводув, расположенной поблизости границы с Украиной, произошёл взрыв после попадания двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека.