Минобороны возместит ущерб от падения самолета Су-25

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Минобороны выплатит компенсацию за понесенный ущерб владельцам земельного участка, где рухнул самолет Су-25, сообщают "Известия".

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Происшествия Упавший Су-25 в Приморье убил 49 куриц

Как ранее писало ИА "Амител", Су-25 упал 30 марта в Приморье на сарай, где содержались птицы. Из 50 кур погибли 49 птиц. После падения самолета вспыхнул пожар.Хозяина сарая зовут Александр Червяк, и он рассчитывает на компенсацию в размере трех млн рублей. При этом под одной крышей были и гараж, и сарай, и погреб. Здесь сгорели все припасы: картофель и корма. А вот машину Александр успел вывести из гаража, она только немного закоптилась.

Отметим, причиной падения самолета, по предварительной версии, стал отказ двигателя. Пилот катапультировался. Полет выполнялся без боекомплекта, поэтому удалось избежать на земле больших разрушений.