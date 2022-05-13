Минюст пополнил список нежелательных организаций

Минюст России включил в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ, украинскую «Крымскую правозащитную группу». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что организация была добавлена в перечень в соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя генерального прокурора России.

Напомним, что Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность «Крымской правозащитной группы», сообщалось 6 мая. В ведомстве заявили, что деятельность этой организации «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».