Минздрав опроверг смерть барнаульца из-за укуса осы

Минздрав Алтайского края не подтвердил случай гибели жителя Барнаула от укуса осы, сообщает «АиФ-Алтай».

Ранее появилась информация, что 60-летний барнаулец умер после укуса осы — произошёл анафилактический шок. Тело нашли 17 июля на даче.

В Минздраве заявили, что мужчина скончался в результате острой коронарной недостаточности.

«Прямой связи между смертью мужчины и укусом осы эксперты не нашли», — пояснили в ведомстве.

Также подчеркнули, что в 2022 году в Алтайском крае не зарегистрировано летальных случаев из-за укусов жалящих насекомых.