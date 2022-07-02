Похоронили в безродной могиле. Минздрав выясняет обстоятельства смерти пациента бийской психбольницы

Минздрав Алтайского края направил в Бийск специальную комиссию, которая разберется в обстоятельствах смерти пациента психбольницы Сергея Попова. Как сообщает «Вести-Алтай», со слов родственников, он умер через две недели после госпитализации и его похоронили как безродного.

Так, 22 апреля скорая забрала 50-летнего Попова. Его сопровождала мать, которая оставила медикам свои контактные данные. По словам близких умершего, они постоянно звонили врачам психбольницы и узнавали о состоянии родственниками — персонал уверял, что с ним все в порядке.

Неделю назад семья узнала, что мужчина умер почти два месяца назад — 7 мая.

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Сестра умершего поговорила с руководством больницы, однако внятных ответов так и не получила. Место захоронения мужчины родственникам удалось найти на городском кладбище. Сейчас семья требует тщательного расследования инцидента.