Миссисипи обратилась вспять. Как ураган "Ида" накрыл побережье США
Похожая ситуация произошла в Штатах во время урагана "Катрина" в 2005 году, тогда погибло свыше 1500 человек
31 августа 2021, 06:17
Американский штат Луизиана переживает один из страшнейших ураганов в истории. Его назвали "Ида" и присвоили четвёртую категорию опасности из пяти возможных. Скорость ветра местами достигала более 240 километров в час. Стихия полностью обесточила самый большой город штата Новый Орлеан, 900 тысяч человек остались без электричества. Подробнее смотрите в видео amic.ru.
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