Мизулина связала трагедию с псковскими подростками с компьютерными играми

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Член Совета Федерации Елена Мизулина прокомментировала трагедию с псковскими подростками, которые открыли стрельбу по полиции, а через некоторое время, судя по всему, свели счеты с жизнью.

Сенатор связала случившееся с негативным влиянием компьютерных игр.

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Происшествия Открывшие стрельбу по полиции подростки вели трансляцию в сети. Видео

"Проблема информационного насилия, которое во многом подталкивает детей к подобным поступкам, стоит очень остро. В частности, велико пагубное влияние компьютерных игр, особенно так называемых "шутеров", на формирование личности ребенка. Игры-стрелялки стирают психологический барьер между реальностью и виртуальным миром, изначально они и были придуманы для американских военных как часть тренировочного процесса. Ребенок пребывает в полной уверенности, что это — только игра, в которой у него несколько жизней. Родителям необходимо с исключительным вниманием отнестись к подобным увлечениям детей", – заявила Елена Мизулина.

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Также сенатор напомнила, что еще восемь лет назад она выступала инициатором законопроекта, ограничивающего распространение подобных игр.

Как сообщал портал Amic.ru, накануне 15-летние парень и девушка в поселке Струги Красные открыли огонь по полиции, забаррикадировавшись в доме. Происходящее они транслировали в интернет. По имеющимся данным, затем молодые люди попрощались с друзьями и покончили с собой.