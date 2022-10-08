Мог пострадать ребенок: серьезная авария с грузовиком произошла ночью на алтайской трассе

Серьёзная авария с участием грузовика произошла минувшей ночью на трассе Павловск — Ребриха между Буканским и Клочками в Алтайском крае. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», со слов очевидца, у попавшего в ДТП автомобиля Toyota сильно повреждена передняя часть.

Предположительно, легковушка «догнала» грузовой автомобиль с прицепами. Около автомобиля лежала женщина и, предположительно, ребёнок. На месте работали сотрудники экстренных служб, информация о происшествии уточняется.