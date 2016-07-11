Могилу Степана Бандеры в Германии облили черной краской

Фото: facebook.com/vadym.kostiuk

Неизвестные облили черной краской и жидким рубероидом постамент-памятник на могиле украинского националиста Степана Бандеры, сообщил генеральный консул Украины Вадим Костюк на своей странице в социальной сети Facebook.

На опубликованных им фотографиях видно, что лицевая сторона памятника пострадала больше всего. Генконсул, комментируя данный инцидент, назвал изуродовавших могилу Бандеры хулиганов "нелюдями".

Это уже третий подобный инцидент на могиле лидера националистов за последние пару лет. Раннее сообщалось, что родственники Бандеры собираются установить на месте его погребения сигнализацию и камеры видеонаблюдения.