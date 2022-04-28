Женщина-водитель погибла в жестком ДТП в Алтайском крае. Ее четырехлетняя дочь получила травму головы

Молодая женщина погибла в ДТП в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«По предварительным данным, сегодня, 28 апреля 2022 года, в 07 часов 30 минут в Первомайском районе на втором километре автодороги „Мостовой переход через реку Обь“ женщина 1990 года рождения за рулём Nissan X-Trail, двигаясь со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. После чего транспортное средство перевернулось», — сказано в сообщении.

В результате аварии женщина-водитель погибла на месте происшествия. Её четырёхлетняя дочь, которая находилась на заднем сиденье без детского кресла, получила травму головы.

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По словам очевидцев, женщина отвлеклась на девочку во время движения, что и привело к смертельной аварии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае отец и сын заживо сгорели в автомобиле. Мужчины отправились на рыбалку, решили переночевать в машине, но она загорелась.