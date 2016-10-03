Молодая женщина скончалась на борту рейса Новосибирск – Петербург
30-летней девушке резко стало плохо, из-за чего пилот решил экстренно приземлиться в Перми
Фото: yugopolis.ru
30-летняя женщина-пассажир, которая находилась на борту самолета, летевшего в Санкт-Петербург из Новосибирска, резко почувствовала себя плохо во время полета. Командир экипажа решил экстренно посадить самолет в Перми, но женщину спасти не удалось, пишет Life.
Инцидент произошел в воскресенье, 2 октября. К борту, совершившему вынужденную посадку, вызвали бригаду скорой помощи, однако девушка скончалась до приземления самолета.
По данным онлайн-табло Пулково, рейс приземлился в месте назначения позже: в 23:15 вместо предполагаемых 21:30. Обратный самолет вылетел позже на два часа – в 00:30.
"Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что погибшая страдала онкологическим заболеванием.