Молодая женщина скончалась на борту рейса Новосибирск – Петербург

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30-летняя женщина-пассажир, которая находилась на борту самолета, летевшего в Санкт-Петербург из Новосибирска, резко почувствовала себя плохо во время полета. Командир экипажа решил экстренно посадить самолет в Перми, но женщину спасти не удалось, пишет Life.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 октября. К борту, совершившему вынужденную посадку, вызвали бригаду скорой помощи, однако девушка скончалась до приземления самолета.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс приземлился в месте назначения позже: в 23:15 вместо предполагаемых 21:30. Обратный самолет вылетел позже на два часа – в 00:30.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что погибшая страдала онкологическим заболеванием.