Молодого барнаульца осудили за распространение эротических снимков своей знакомой

20-летний житель Барнаула получил условный срок за распространение эротических материалов со своей знакомой в Сети. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, изображения получили родственники и знакомые девушки.

Как установили следователи, с января 2021 года по июнь 2022 года мужчина обнаружил в мобильном телефоне знакомой и сделал их копии, а после распространил через один из популярных мессенджеров близким людям девушки.

«Своими противоправными действиями молодой человек нарушил права потерпевшей на неприкосновенность ее частной жизни и личной тайны», — подчеркнули в ведомстве.

Правонарушитель вину полностью признал. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно.