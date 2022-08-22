Молодого барнаульца приговорили к 16 годам лишения свободы за изготовление взрывчатки

Также его оштрафовали на 120 тысяч рублей

22 августа 2022, 11:01, Никита Черников

22-летнего жителя Барнаула приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в изготовлении взрывчатки для осуществления террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ („Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности“), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ („Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств“), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ („Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств“)», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2021 году молодой человек самостоятельно обучился, а затем кустарным способом у себя в квартире изготовил взрывные устройства, которые планировал использовать «для осуществления террористической деятельности на объектах социальной сферы».

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Взрывчатку и детонаторы у барнаульца изъяли правоохранители во время обыска. Свою вину горожанин полностью признал.

«По итогам рассмотрения дела виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а последующего наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 120 тысяч рублей, с ограничением свободы на год», — сказано в пресс-релизе.

В ведомстве также добавили, что ранее этот же суд признал виновной жительницу Барнаула, которая в интернете положительно оценила и одобрила действия задержанного горожанина. За преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет»), её оштрафовали на 400 тысяч рублей.

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