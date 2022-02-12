Молодого бийчанина задержали на улице с пакетом марихуаны

Сотрудники ППС Бийска задержали на улицах города 21-летнего бийчанина с пакетом марихуаны, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Полицейские остановили парня с пакетом с характерным запахом конопли, а молодой человек отказался пройти медицинское освидетельствование. Обнаруженное вещество отправили на исследование. Эксперты подтвердили, что парень нёс с собой 368 граммов марихуаны. С бийчанина взята подписка о невыезде.

Ранее двух подростков 16 и 18 лет из Бийска арестовали за торговлю наркотиками в интернете. В октябре 2021 года они получили информацию о местонахождении партии запрещённых веществ. Затем они пытались их продать, но попались полиции.