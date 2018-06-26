Молодого туриста из России сбросили с крыши отеля в Турции

19-летний житель Ханты-Мансийска Антон Ярошин погиб в Турции на курорте Сиде в провинции Анталья, сообщает URA.RU со ссылкой на двоюродного брата погибшего - Сергея Малышева.

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Как отмечается, на отдых в Турцию семья приехала 18 июня. В ночь с 23 на 24 июня молодой человек погиб.

Малышев рассказал, что Антон ушел вечером на дискотеку. Утром проснулась его мать, но сына в номере не было.

"Вышла на улицу, а там машины скорой помощи и полиции. Ей сказали, что Антона сбросили с крыши", - рассказал брат погибшего.

Информацию о случившемся пока не имеют даже в консульстве России в Анталье. Брат погибшего связывает это с тем, что в Турции 24 июня проходили выборы президента и местные власти постарались "замять" инцидент. 26 июня мать погибшего вернулась в Ханты-Мансийск, тело Антона остается в Турции на время следствия.