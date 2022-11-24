Молодой барнаулец занялся членовредительством, пока спали родители, чтобы сменить свой пол

В Барнауле 20-летний парень нанёс себе травмы в паховой области, когда пытался самостоятельно запустить процесс по смене пола, сообщает Mash Siberia.

«Он понял, что снизить уровень тестостерона сможет сам. Купил обезболивающие препараты. Отцу с матерью — ни слова. Дождался, пока все уснут, и начал резать», — говорится в сообщении.

Завершить начатое молодой человек не смог. Находясь в состоянии болевого шока, он вызвал скорую помощь, медики доставили его в больницу.

«Врач зашил парня. Утром спящих родителей потревожили полицейские — рассказали, что произошло в доме на другом этаже», — добавили в Telegram-канале.