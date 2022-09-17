Молодой человек в камуфляжном костюме пропал на Алтае
Местоположение 19-летнего парня неизвестно с 15 сентября
17 сентября 2022, 20:31, Илья Звягинцев
В Республике Алтай пропал 19-летний житель села Турочак Турочакского района. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».
Отмечается, что местоположение молодого человека неизвестно с 15 сентября.
Приметы: рост 270 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные.
Одежда: камуфляжный костюм.
Всех, кто может что-то знать о пропавшем, просят сообщать по номеру телефона 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Комментарии
Новости партнеров