Молодой человек в камуфляжном костюме пропал на Алтае

В Республике Алтай пропал 19-летний житель села Турочак Турочакского района. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

Отмечается, что местоположение молодого человека неизвестно с 15 сентября.

Приметы: рост 270 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные.

Одежда: камуфляжный костюм.

Всех, кто может что-то знать о пропавшем, просят сообщать по номеру телефона 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).