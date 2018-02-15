Молодой отец в Самарской области устроил пожар, в котором погибли его дети

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В селе Лозовка Самарской области 25-летний мужчина устроил пожар, в результате которого погибли три маленьких ребенка, пишет Life со ссылкой на СУ СКР по региону.

Следователи отметили, что глава семейства признался в том, что устроил пожар. Мужчина, будучи пьяным, поджег свои вещи в квартире и убежал.

Издание пишет, что 30-летняя супруга мужчины смогла покинуть дом при помощи соседей, еще четверо детей сами вышли из горящего помещения. Двое погибших детей родились в 2017 году, еще один - в 2015-м.

Тела малышей обнаружили после ликвидации возгорания на месте ЧП.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении поджигателя.

Добавим, что инцидент произошел накануне, 14 февраля. Пожар площадью 50 квадратных метров был ликвидирован в 22:08.