Момент разрушения ограничителя на Старом мосту попал на видео

Момент разрушения ограничителя для грузовых автомобилей у Старого моста попал на видео. Ролик опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Напомним, что авария произошла в ночь с 23 на 24 ноября. Водитель грузовика на подъезде к ограничителю снизил скорость и включил аварийку, но это не помогло избежать столкновения.

После удара верхняя часть отбойника повисла над проезжей частью, а водитель грузовика поехал дальше.

Из-за повреждения ограничителя движение по Старому мосту в Барнауле закрыли на два часа для проведения ремонтных работ.