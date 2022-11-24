Момент разрушения ограничителя на Старом мосту попал на видео
Водитель грузовика включил аварийку и снизил скорость, но это не помогло
24 ноября 2022, 11:55, Илья Звягинцев
Момент разрушения ограничителя для грузовых автомобилей у Старого моста попал на видео. Ролик опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
Напомним, что авария произошла в ночь с 23 на 24 ноября. Водитель грузовика на подъезде к ограничителю снизил скорость и включил аварийку, но это не помогло избежать столкновения.
После удара верхняя часть отбойника повисла над проезжей частью, а водитель грузовика поехал дальше.
Из-за повреждения ограничителя движение по Старому мосту в Барнауле закрыли на два часа для проведения ремонтных работ.
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