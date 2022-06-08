Мощное землетрясение произошло на Байкале

На Байкале произошло мощное землетрясение с интенсивностью в эпицентре в 8,4 балла. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

Как утверждают в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр подземных толчков находился на озере Байкал на глубине 10 километров. В Иркутской области ощущались толчки интенсивностью 5,2 балла.

Жертв и разрушений из-за землетрясения нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.