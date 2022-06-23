Мощное землетрясение унесло жизни более 1,5 тысячи человек в Афганистане

Ночью 22 июня в Афганистане произошло мощное землетрясение. В результате погибли более 1,5 тысячи человек, ещё около двух тысяч человек пострадали.

По данным «Коммерсанта», эпицентр находился в 42 километрах к юго-западу от города Хоста. Магнитуда подземных толчков составила 6,1 по шкале Рихтера.

По данным Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки от афганского землетрясения ощущались также на территории Пакистана и Индии.

Руководство «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая организация) выделило около 1,1 млн долларов на помощь пострадавшим, а также призвало мировое сообщество оказать помощь жертвам землетрясения.