Мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Белгороде
На место происшествия выехали все экстренные службы
1 апреля 2022, 10:56, Никита Черников
Крупный пожар произошёл на нефтебазе в Белгороде, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, на место происшествия выехали все экстренные службы. Жителей близлежащих улиц начали расселять в более безопасное место.
Известно о двух пострадавших — это работники нефтебазы. Им оказали первую помощь, угрозы для жизни нет.
Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Подробности произошедшего устанавливаются.
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