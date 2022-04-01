Мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Белгороде

Крупный пожар произошёл на нефтебазе в Белгороде, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, на место происшествия выехали все экстренные службы. Жителей близлежащих улиц начали расселять в более безопасное место.

Известно о двух пострадавших — это работники нефтебазы. Им оказали первую помощь, угрозы для жизни нет.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Подробности произошедшего устанавливаются.