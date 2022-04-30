Мощный пожар вспыхнул на сахалинской ГРЭС-2
Причиной возгорания стало отключение турбогенератора
30 апреля 2022, 11:16, Никита Черников
Пожар произошёл на ГРЭС-2 в селе Ильинском Сахалинской области утром 30 апреля, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работают пожарные — 14 человек и 5 единиц техники.
«По информации энергетиков, пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю», — написал глава региона.
РИА Новости пишет, что причиной пожара стало отключение турбогенератора, в настоящее время технологический процесс остановлен.
Пострадавших и разрушений нет, здание самостоятельно покинули 30 сотрудников.
Сахалинская ГРЭС-2 — тепловая электростанция мощностью 120 МВт. В эксплуатацию была введена в 2019 году.
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