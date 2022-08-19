Мошенница с приятным голосом похитила у алтайской пенсионерки 300 тысяч рублей

73-летняя жительница Новоалтайска стала жертвой мошенницы и лишилась более 300 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанка рассказала полицейским, что ей позвонила девушка с приятным голосом и обрадовала тем, что ей вернут деньги, которые она вложила в финансовую пирамиду.

«Позвонившая сказала: чтобы получить денежные средства, необходимо перевести 55 тысяч рублей. Позже, придумывая разные схемы, убедила доверчивую пенсионерку сделать несколько переводов на указанные ей расчётные счета. Женщина ранее слышала о подобных звонках мошенников, но всё равно стала выполнять инструкции. Таким образом, потерпевшая лишилась более 300 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленницу ищут.