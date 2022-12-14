Мошенник из Барнаула пообещал отвезти пассажиров в Тыву, а довёз до одной из улиц Новосибирска

В Новосибирске осудили жителя Алтайского края, который похитил деньги у нескольких человек и прокатил их по городу, сообщает региональное МВД.

В июле 2021 года 40-летний житель Барнаула увидел в соцсети объявления о поиске водителя, который согласился бы отвезти трёх человек из Новосибирска в Кызыл. Мужчина предложил доставить их в пункт назначения за 9 тыс. рублей — по три тысячи с каждого пассажира.

«Граждане согласились и перевели денежные средства на указанный номер банковской карты. Через некоторое время по указанным адресам прибыл автомобиль такси и, не покидая территории Новосибирска, довёз их до улицы Дегтярёва. Водитель такси объявил, что поездка окончена и высадил пассажиров. Потерпевшие обратились за помощью в полицию», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, барнаулец после получения денег заказал такси и оплатил водителю поездку до указанной улицы, вместо требуемого города.

Мужчину приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима.