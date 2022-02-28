Мошенники из Алтайского края крали паспорта и отбирали квартиры

Преступная группировка из 10 жителей Алтайского края и Новосибирской области отбирала жильё у одиноких людей в социально уязвимом положении. Для этого мошенники втирались в доверие к людям, помогая им продуктами и незначительными денежными суммами, сообщает алтайская прокуратура.

В 2019-2021 годах жертвами мошенников стали 13 человек, из них 11 лишились единственного жилья. Преступники похищали паспорта жертв и вынуждали их продавать квартиры и дома. Одного жителя Бийска незаконно удерживали в арендованном жилье, уговаривая его подписать нотариальную доверенность для осуществления сделок с его квартирой.

Во время расследования на утраченное жильё наложили запрет на совершение регистрационных действий. Также арестовано имущество и денежные средства обвиняемых. Уголовное дело направлено прокурором в Бийский городской суд.