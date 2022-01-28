Мошенники научились обнулять банковские карты россиян

В России зафиксировали рост случаев мошенничества с использованием фишинговых сайтов. Жертвам предлагают купить билеты в кино или на концерт, но вместо культурного отдыха доверчивые люди получают нули на счёте.

При переходе по ссылке из сообщения достаточно заполнить форму с указанием персональных данных, чтобы отдать свой счёт в руки мошенников, сообщает пресс-служба ВТБ. Её слова передаёт РИА Новости.

Особенность этого метода заключается в том, что мошенники научились контролировать списание и получили возможность снимать все деньги со счёта жертвы.

С интервалом в 10-15 секунд происходят списания различных сумм. Это может происходить до полного обнуления баланса карты.