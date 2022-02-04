Мошенники предлагают барнаульским пенсионерам лекарства от ковида по 15 тысяч

В Индустриальном районе Барнаула мошенники ходят по домам и предлагают таблетки от коронавируса доверчивым бабушкам и дедушкам. На это пожаловался житель города в сообществе “Чёрный список Барнаул”.

Люди 20-37 лет назначают цены за медикаменты от 15 тыс. рублей. Также они просят подписать некие документы. По словам горожанина, аферисты всегда хорошо одеты, чем и вызывают доверие у пенсионеров. Когда родственница подписчика пообещала, что позвонит сыну и он привезёт деньги, то продавцы таблеток скрылись.

Ранее пенсионерка из Барнаула набрала кредитов на 6 млн и отдала их мошенникам. Злоумышленники убедили пенсионерку, что мошенники пытаются украсть деньги с её банковского счёта и чтобы “спасти” средства, нужно перевести их на другой счёт.