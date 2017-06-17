Московский таксист взял с журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку

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Чилийский журналист Диего Гаспар, который прибыл освещать Кубок Конфедераций, заплатил московскому таксисту 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта Домодедово до гостиницы "Краун Плаза". Об этом сообщает "Лента.ру".

Сотрудник Radio Chili нанял частного таксиста и спросил у него, сколько будет стоить проезд до места назначения. Перевозчик назвал сумму в 60 тысяч рублей. Получив деньги от чилийца, таксист вернул ему 10 тысяч и уехал. Позже Гаспар обратился в полицию, которая начала поиски мошенника.

ТАСС пишет, что правоохранителям удалось задержать жителя Московской области. Он уже дал показания по делу. По факту мошенничества при получении выплат возбуждено уголовное дело.

Напомним, Кубок Конфедераций начнется 17 июня и завершится 2 июля. Матчи будут проходить в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.