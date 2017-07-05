Московского электрика ударило током в шесть тысяч вольт

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23-летнего сотрудника ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) госпитализировали в ожоговую реанимацию в Москве после того, как его поразило током в шесть тысяч вольт. Об этом сообщает Life.

Уточняется, что ЧП произошло во вторник, 4 июля, в подмосковной Кубинке. Сначала электрика доставили в ближайшую больницу, после чего перевезли на лечение в столичную клинику.

В данный момент медики борются за сохранение рук пострадавшего. При этом врачи отмечают, что шансов очень мало, поскольку мужчина получил серьезные повреждения.