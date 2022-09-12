Москвич угрожал сбросить маленького ребенка с 12-го этажа

На востоке Москвы мужчина угрожал сбросить маленького ребенка с 12-го этажа. Очевидцы сняли происходящее на видео, кадры которого опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе Новокосино. По словам местных жителей, россиянин бегал из комнаты на балкон несколько раз и постоянно кричал, что убьет ребенка, после чего вышел на балкон с ножом в руках. Соседи позвонили в полицию — один из правоохранителей сумел залезть в квартиру через соседский балкон и задержать мужчину.

Отмечалось, что дома также находилась мать малыша. Причины происшествия выясняются.