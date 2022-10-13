Москвича арестовали на 15 суток за прослушивание украинской музыки

Мужчину признали виновным в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и дискредитации Вооружённых сил России (ст. 20.3.3 КоАП)

13 октября 2022, 19:10, Илья Звягинцев

В Москве мужчину арестовали за прослушивание украинской музыки. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что москвича задержали 12 октября. Поводом для ареста стало то, что он прослушивал украинскую музыку в машине.

Мужчину признали виновным в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и дискредитации Вооружённых сил России (ст. 20.3.3 КоАП).

Суд назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

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