Москвичка ударила женщину ножом за то, что она громко разговаривала по телефону в метро
50-летнюю горожанку задержали сотрудники полиции, которые отняли у неё туристический нож
1 декабря 2022, 17:21, Илья Звягинцев
В Москве горожанка ударила женщину ножом по лицу за то, что она громко разговаривала по телефону в метро. Об этом рассказали в столичном главке МВД.
Как отмечают правоохранители, жительница столицы угрожала пострадавшей расправой, ударила её по лицу ножом, а после этого ушла из вагона.
Потерпевшая проехала ещё одну станцию, после чего вышла и обратилась за помощью. Отмечается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.
50-летнюю женщину позднее задержали. Правоохранители изъяли у неё туристический нож.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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