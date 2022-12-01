Москвичка ударила женщину ножом за то, что она громко разговаривала по телефону в метро

В Москве горожанка ударила женщину ножом по лицу за то, что она громко разговаривала по телефону в метро. Об этом рассказали в столичном главке МВД.

Как отмечают правоохранители, жительница столицы угрожала пострадавшей расправой, ударила её по лицу ножом, а после этого ушла из вагона.

Потерпевшая проехала ещё одну станцию, после чего вышла и обратилась за помощью. Отмечается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

50-летнюю женщину позднее задержали. Правоохранители изъяли у неё туристический нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело.