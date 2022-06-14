Москвичку арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянку Екатерину Завалишину, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело маркировано грифом «секретно», поэтому подробности дела по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») не разглашаются. Санкция по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет заключения.

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Политика Украинского блогера Анатолия Шария задержали в Испании по подозрению в госизмене

Напомним, что украинского политического блогера Анатолия Шария задержали в Испании по обвинению в госизмене. Через некоторое время его отпустили под подписку о невыезде — суд согласился освободить журналиста, пока Украина не потребует его экстрадиции.