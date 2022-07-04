Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой на Алтае

В Республики Алтай произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Подробности аварии рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент случился 2 июля около 17:20 в Майминском районе.

«56-летний житель Горно-Алтайска, управляя автомобилем Nissan Wingroad, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Yamaha, за рулём которого находился 27-летний житель Майминского района», — говорится в сообщении.

Байкер в результате столкновения погиб на месте до приезда медиков. Полицейские проводят проверку.