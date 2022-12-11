Мужчина и его четырехлетний сын погибли в пожаре в Алтайском крае

31-летний мужчина и его четырехлетний сын погибли в результате пожара в алтайском селе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«По предварительным данным следствия, хозяин дома находился вдвоем со своим малолетним сыном. В обеденное время жители села заметили возгорание веранды дома и вызвали пожарную бригаду», — сказано в сообщении.

После тушения пожарные обнаружили в сгоревшем доме тела мужчины и ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.