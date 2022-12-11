Мужчина и его четырехлетний сын погибли в пожаре в Алтайском крае
Сельчане заметили огонь и вызвали пожарных, но спасти людей не удалось
11 декабря 2022, 13:53, Илья Звягинцев
31-летний мужчина и его четырехлетний сын погибли в результате пожара в алтайском селе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
«По предварительным данным следствия, хозяин дома находился вдвоем со своим малолетним сыном. В обеденное время жители села заметили возгорание веранды дома и вызвали пожарную бригаду», — сказано в сообщении.
После тушения пожарные обнаружили в сгоревшем доме тела мужчины и ребенка.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
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