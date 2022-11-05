Мужчина, который выбил запасной выход во время пожара в костромском клубе, рассказал свою версию событий

40-летний Андрей Кузьмин, который спас множество людей во время пожара в костромском клубе «Полигон», выбив дверь эвакуационного выхода, рассказал свою версию событий. Рассказ мужчины публикует Baza.

«Когда началась драка, они включили свет, произошёл хлопок и пошло моментально задымление. Моментально пошло. Был хлопок, пошло задымление, началась паника, пошёл дым. Единственное, что я сказал: успокойтесь. Сказал и пошёл вышибать дверь. Я её как-то на автомате вышиб, и народ пошёл», — рассказал Кузьмин.

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Происшествия Названа причина пожара в ночном клубе в Костроме

Он добавил, что «Полигон» является популярным местом и в момент пожара в клубе находились около 300 человек.

Мужчина рассказал, что единственное, о чём он думал, — как выбраться из горящего помещения. Как только дверь была выбита, люди сразу побежали на улицу.

Через несколько минут после того как часть людей выбралась, на улицу стали прорываться клубы дыма.

«Люди выбегали, просто выли, стонали. Короче, страшное дело», — сказал мужчина.

Напомним, что в результате пожара в ночном клубе погибли 15 человек. Следователи возбудили уголовное дело.