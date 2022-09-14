Мужчина на берегу Катуни изнасиловал девушку, которая на 20 лет моложе его
Злоумышленник находится под стражей, он признал вину
14 сентября 2022, 15:05, Никита Черников
В Республике Алтай правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который изнасиловал девушку на берегу Катуни, сообщили в региональном СК.
Инцидент случился 7 июля в Чемальском районе вблизи Ороктойского моста через реку.
Мужчина распивал с 21-летней девушкой спиртное, а в один момент захотел интимной близости. Однако получив отказ, напал на неё, снял одежду и изнасиловал.
На период предварительного следствия мужчину поместили под стражу. За решёткой он также будет дожидаться и решения суда. Свою вину обвиняемый уже признал.
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