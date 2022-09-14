Мужчина на берегу Катуни изнасиловал девушку, которая на 20 лет моложе его

В Республике Алтай правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который изнасиловал девушку на берегу Катуни, сообщили в региональном СК.

Инцидент случился 7 июля в Чемальском районе вблизи Ороктойского моста через реку.

Мужчина распивал с 21-летней девушкой спиртное, а в один момент захотел интимной близости. Однако получив отказ, напал на неё, снял одежду и изнасиловал.

На период предварительного следствия мужчину поместили под стражу. За решёткой он также будет дожидаться и решения суда. Свою вину обвиняемый уже признал.