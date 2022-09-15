Мужчина по просьбе знакомой продал её машину, но вырученные 350 тысяч рублей возвращать не стал

39-летняя жительница Горно-Алтайска доверила знакомому продажу своего автомобиля Toyota Spacio, но мужчина после сделки обманул женщину и не вернул деньги. Горожанка обратилась в полицию лишь спустя год.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, подозреваемого, ранее судимого 41-летнего жителя Чемальского района, доставили в отделение.

«В ходе разбирательства мужчина пояснил, что познакомился с потерпевшей в социальных сетях. После непродолжительного общения женщина доверилась ему и попросила помочь при продаже автомобиля. Подозреваемый продал транспортное средство покупателю, которого нашёл в интернете, заключив с ним договор купли-продажи от своего имени», — говорится в сообщении.

Вырученные 350 тысяч рублей мужчина решил не отдавать знакомой и потратил на свои нужды.

«Горожанка не стала сразу обращаться в полицию, надеясь, что мужчина вернёт денежные средства. Лишь спустя год, когда подозреваемый перестал выходить на связь, женщина заявила о случившемся в органы внутренних дел», — добавили в МВД.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое в крупном размере»).