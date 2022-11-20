Мужчина погиб из-за непотушенного окурка в Республике Алтай

В Республике Алтай мужчина погиб во время пожара. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло 19 ноября в Чойском районе, в селе Чоя по пер. Механизаторов. К моменту прибытия пожарных крыша горела открытым пламенем.

В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили в доме тело погибшего мужчины.

По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный окурок.

«В ликвидации пожара задействованы от 4 пожарно-спасательной части 2 единицы техники, 7 человек личного состава, привлекались полиция и служба скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Спасатели напомнили людям о необходимости соблюдения правил безопасности при взаимодействии с огнём.