Мужчина погиб в серьезном пожаре на территории частного дома в Барнауле

Серьёзный пожар произошёл на улице Фомина в Барнауле утром 17 февраля. Подробности рассказали в региональном главке МЧС.

Сообщение о возгорании диспетчер получил в 04:10 утра, но, как отмечают спасатели, пожар очевидцы заметили поздно.

К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил кровлю жилого дома, а также существовала угроза его распространения на соседние строения.

“Около часа продолжалась борьба с огнём, 9 единиц техники и порядка 40 человек личного состава участвовали в работе. Сильное задымление и высокая температура осложняли работу спасателей”, — рассказали в МЧС.

В результате пожара от огня пострадали два дома, баня и гараж. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.