Мужчина погиб в серьезном пожаре на территории частного дома в Барнауле
Спасатели прибыли на место происшествия к тому моменту, когда огонь уже охватил кровлю дома
Серьёзный пожар произошёл на улице Фомина в Барнауле утром 17 февраля. Подробности рассказали в региональном главке МЧС.
Сообщение о возгорании диспетчер получил в 04:10 утра, но, как отмечают спасатели, пожар очевидцы заметили поздно.
К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил кровлю жилого дома, а также существовала угроза его распространения на соседние строения.
“Около часа продолжалась борьба с огнём, 9 единиц техники и порядка 40 человек личного состава участвовали в работе. Сильное задымление и высокая температура осложняли работу спасателей”, — рассказали в МЧС.
В результате пожара от огня пострадали два дома, баня и гараж. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.