Мужчина похитил букет хризантем для возлюбленной в Бийске

В Бийске полицейские раскрыли грабеж, совершённый в цветочном магазине, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

К правоохранителям обратилась 26-летняя продавщица. Прибывшим на место происшествия стражам порядка девушка рассказала, что в помещение зашёл мужчин и попросил собрать цветочную композицию.

«Когда букет был готов, клиент сообщил, что у него нет денег и он хочет оставить в качества оплаты свой мобильный телефон. Флорист отказалась. Однако мужчину это не остановило, он взял хризантемы и покинул помещение», — говорится в сообщении.

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Подозреваемого задержали, им оказался 38-летний неоднократной судимый житель села Малоугренево Бийского района. Он признался, что просто хотел порадовать цветами свою возлюбленную, несмотря на отсутствие денег.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабёж».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудят подростка за кражу денег с банковской карты.

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