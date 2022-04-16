Мужчина похитил букет хризантем для возлюбленной в Бийске
Подозреваемого уже задержали и возбудили против него уголовное дело
В Бийске полицейские раскрыли грабеж, совершённый в цветочном магазине, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
К правоохранителям обратилась 26-летняя продавщица. Прибывшим на место происшествия стражам порядка девушка рассказала, что в помещение зашёл мужчин и попросил собрать цветочную композицию.
«Когда букет был готов, клиент сообщил, что у него нет денег и он хочет оставить в качества оплаты свой мобильный телефон. Флорист отказалась. Однако мужчину это не остановило, он взял хризантемы и покинул помещение», — говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали, им оказался 38-летний неоднократной судимый житель села Малоугренево Бийского района. Он признался, что просто хотел порадовать цветами свою возлюбленную, несмотря на отсутствие денег.
Уголовное дело возбудили по статье «Грабёж».
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