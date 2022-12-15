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Мужчина полчаса умирал на улице во Владивостоке, пока прохожие шли мимо

Только спустя полчаса после того как мужчина упал, ему вызвали скорую помощь

15 декабря 2022, 11:36, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Во Владивостоке мужчина полчаса умирал на улице, пока прохожие игнорировали его. Об этом сообщает РИА Новости.

В социальных сетях рассказали о том, что горожанин скончался на проспекте Столетия во Владивостоке. Полчаса он пролежал на земле, пока ему не вызвали скорую. Прибывшие на место врачи констатировали смерть человека.

Представители Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа приморского крайпотребсоюза, возле общежития которого умер мужчина, рассказали о том, что скорую мужчине вызвал один из студентов.

Комментарии 30

  • И сидит,т.....рь,спокойно снимает,ужас!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вот это твари бездушные.... Даже если это и был бы бомж, кто угодно, он же лежал на льду!!! Нет хуже зверя чем человек!!! Просто невыносимо знать это
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Зато Россия великая страна!?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • а с чего вы взяли , что его кто-то снимал? в статье об этом ни слова
    15 декабря, Гость   Ответить
  • В Волгограде на днях двое полицейских издалека наблюдали за дракой двух мужчин... Результат плачевен. Один из дерущихся убитых, второй задержан...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Может сразу скорую вызвали, это еще надо проверить. Во время пандемии скорые по 4 суток на вызова ехали. А тут полчаса. Да у нас в Барнауле сейчас скорая не факт, что за полчаса приедет
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, есть видео!!!!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • а с чего вы взяли , что его кто-то снимал? - это лишь бы брякнуть. а там как пойдет
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Мой муж вышел из машины с начавшимся приступом, упал, я была рядом, кричала, просила вызвать скорую, помогая ему, находящемуся без сознания. Точно так : одна дама снимала на телефон ситуацию, кто-то прогуливался с собакой, кто-то стоял группой в сторонке и любопытство вал, но никто, никто не помог. Услышав мои мольбы прибежал один мужчина, случайно вышедший на балкон. И всё.... В крайне тяжёлом состоянии его увезли , ещё чуть - чуть и мужа бы не стало. Это моя ситуация. Увы....
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Это проявление эффекта свидетеля или по другому «синдром Дженовезе». 13 марта 1964 г. 28-летняя Китти Дженовезе возвращалась домой с работы. Она припарковала машину. В этот момент к ней приблизился Уинстон Мозли и дважды ударил ее ножом в спину. Китти закричала, ее услышали несколько соседей, сразу в нескольких окнах зажегся свет. Один из соседей выкрикнул: «Оставь девушку в покое!», Мозли убежал. Окровавленная Китти шатаясь медленно пошла к своему дому. Вскоре Мозли вернулся. Он обнаружил истекающую кровью девушку прямо у порога ее дома и решил закончить свое кровавое дело. Убийца нанес еще несколько ударов. Соседи вновь услышали обессиленный крик девушки. Мозли ее изнасиловал и украл $49. За это время никто из соседей не позвонил в полицию. Газета The New York Times писала о 38 свидетелях, которые наблюдали за этой страшной картиной. На самом деле, по официальным данным полиции, их было чуть более 10 — что, конечно, тоже немало. История убийства Китти Дженовезе вызвала большой общественный резонанс и стала настоящей сенсацией в СМИ. Эта история легла в основу нескольких книг и множества публикаций. История описана во многих книгах по социальной психологии.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Людииии! Боже мой! С кем угодно могло несчастье случиться, пройти и проехать мимо человека, который лежит и умирает..., просто бездушие.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Это не бездушие. Это страх, привитый гнилой системой. Люди боятся, что потом сам окажешься верблюдом.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Была со мной ситуация. Зима. гололед. Я по двору иду с грудной дочкой на руках. Подскальзываюсь и падаю. Лежу на спине. Встать не могу. Дочь продолжаю держать на руках. Мимо едут машины, водители смотрят на меня равнодушно. Минут пять я барахталась, пытаясь подняться , что не так то просто было сделать в длинной дубленке и с ребенком, завернутым в объемное одеяло, на руках. Какая-то женщина увидела меня, прибежала (метров 100 бежала), помогла подняться, проводила до подъезда . с тех пор прошло почти 20 лет, а я до сих пор не могу понять, о чем думали люди, которые мимо проезжали? Что женщина просто так легла полежать во дворе многоэтажки ? С ребенком на руках?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "своих не бросаем"...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А я гуляла с собакой в лесу. Смотрю-мужик лежит под деревом. Правда, дело летом было. Но кроссовки почему-то рядом валялись. На вид не бомж, среднего возраста. Надо бы подойти, думаю. Но блин, скажет потом-чё к мужикам пристаешь?) Но лежит же, вдруг плохо, с сердцем вдруг проблемы. Собака у меня овчарка, если что-отобьемся вместе, думаю. Подошла, спрашиваю-мужчина, вам плохо? Он глазки открывает, улыбается и томно так-мне хорошооооо. От ведь сцука! Спиртным не пахло, наверно наркотики, но я в них не спец, но поняла, что не умирает, прилег отдохнуть, уставший чертило. Ладно, собираюсь дальше идти, а он мне-слышь, красивая, помоги обуться. Эх, думаю, спасательница, не приставай к уставшим мужикам, ведь была первая мысль. Умная. Противно стало. Но, зная себя, понимаю-и в следующий раз не пройду ведь, полезу помогать. А по этой ситуевине-люди, ну будьте вы людьми, человек смертен, и что самое страшное-иногда внезапно смертен. Давайте помогать друг другу.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "Да у нас в Барнауле сейчас скорая не факт, что за полчаса приедет" --- Гость, как-то вызывала скорую для упавшего подвыпившего мужчины. Упал в снег и не мог встать, точнее, вырубился вообще. Минут 40 пришлось ждать скорую.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "Была со мной ситуация. " --- Гость, кричать надо, помощи просить. Вы молча, поди, барахтались?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • молча. Молодая была. Наивная. Даже подумать не могла , что кто-то мимо пройдет
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Какая дичь не смочь встать пять минут. фантазерка.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "Даже подумать не могла , что кто-то мимо пройдет" --- Гость, я неравнодушная, сразу помогаю. Но часто иду, погруженная в свои мысли, думаю о своём и вообще не замечают, что вокруг происходит. Может быть люди просто не увидели вас или не осознали, что вы именно упали, а не играете с ребенком в снегу. Или просто вас не заметили, погруженные в себя.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Так было всегда. Традиция такая - "да он(она) пьяный(пьяная)".
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, смакуешь, как страшно на Западе? Что происходит у нас каждый день, то мы впереди планеты всей. Мы на первом месте по численности полицейских на душу населения в мире.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "Традиция такая - "да он(она) пьяный(пьяная)"." --- Гость, человек, у которого произошел инсульт можно перепутать с пьяным - из-за инсульта могут быть нарушения речи, дикции, могут нарушиться двигательные функции - не может встать или шатается. А окружающие считают - вот напился.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вызывал на валяющегося в талом снегу мужика наряд - пока полимсмены ехали (около часа), мужику похорошело и он уполз. А я писал объяснительную, закаким лешим я побеспокоил служителей порядка. В нашем же дворе парнишка аналогичному товарищу скоряк вызывал. Скоряк приехал, пацана отчитали за ненужную инициативу, скоряк уехал.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • И сидит,т.....рь,спокойно снимает,ужас!-------------Ты что, зашуганная, слово тварь уже боишься написать?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Такая сущность подлая человеческая, к беспомощному подойдут скорее чтобы карманы его обчистить, а не помочь.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Я однажды видел потерявшегося маленького ребенка, подходить не стал, чтобы всякая мразь не обвинила в педофилии, мало ли что. Попросил тетку проходившую мимо подойти к нему, она его к маме и отвела, а я со стороны наблюдал. Общество такое, поможешь, потом сам крайним и окажешься, если беспомощный ограблен или изнасилована, потом доказывай, что не имеешь к этому отношения, менты за неимением другого с тебя и начнут. Даже если труп обнаружишь, лучше сообщить анонимно, или не сообщить вообще.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, оденься в зимнее, несколько кг ребёнок в ватном одеяле, и из положения "лёжа на спине" на дороге встань. Ради интереса.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • оденься в зимнее, несколько кг ребёнок в ватном одеяле- Вы считаете что вы уникальны и больше никто в мире не носил ребенка зимой в шубе? яжмать в деле, я буду лежать пять минут в сугробе и не вставать, зато все вокруг должны ее спасать.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Модератор пидарас, в сраку ебаный не раз!
    16 декабря, Гость   Ответить
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