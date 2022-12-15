Мужчина полчаса умирал на улице во Владивостоке, пока прохожие шли мимо

Только спустя полчаса после того как мужчина упал, ему вызвали скорую помощь

15 декабря 2022, 11:36, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Во Владивостоке мужчина полчаса умирал на улице, пока прохожие игнорировали его. Об этом сообщает РИА Новости.

В социальных сетях рассказали о том, что горожанин скончался на проспекте Столетия во Владивостоке. Полчаса он пролежал на земле, пока ему не вызвали скорую. Прибывшие на место врачи констатировали смерть человека.

Представители Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа приморского крайпотребсоюза, возле общежития которого умер мужчина, рассказали о том, что скорую мужчине вызвал один из студентов.