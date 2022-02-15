Мужчина попал в больницу после столкновения на "встречке" в Залесовском районе

15 февраля два автомобиля столкнулись в Залесовском районе Алтайского края. В результате ДТП один из водителей доставлен в больницу Заринска, сообщили amic.ru в Госавтоинспекции.

В 14:54 водитель 1998 года рождения ехал на Toyota Crown по дороге Алтай — Кузбасс в сторону Барнаула из Кемеровской области. На 64-м километре, вблизи села Шатуново, автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Octavia.

За рулём “Шкоды” находился мужчина 1982 года рождения, который в результате ДТП получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе у села Захарово под Рубцовском. Водитель автомобиля Toyota Corolla Ceres двигался в сторону Рубцовска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. В результате аварии водитель иномарки и пассажирка скончались от полученных травм. Вторая пассажирка скончалась в скорой помощи по пути в больницу.