Мужчина снял штаны перед 10-летней девочкой в барнаульском лифте

Мужчина зашёл за маленькой девочкой в лифт и снял штаны. Это произошло в краевой столице по адресу проспект Космонавтов, 17, сообщает “Инцидент Барнаул”.

16 февраля около 13:00 десятилетняя девочка заходила в лифт, а за ней проскользнул мужчина в белой куртке, чёрных спортивных штанах и серой шапке. Камера наблюдения запечатлела его со спущенными штанами. Девочка успела выбежать из лифта, уточняет Barnaul22.