Мужчина снял штаны перед 10-летней девочкой в барнаульском лифте

Жители дома жалуются на охрану, которая не реагирует даже на подобные происшествия

17 февраля 2022, 04:25

Мужчина зашёл за маленькой девочкой в лифт и снял штаны. Это произошло в краевой столице по адресу проспект Космонавтов, 17, сообщает “Инцидент Барнаул”.

16 февраля около 13:00 десятилетняя девочка заходила в лифт, а за ней проскользнул мужчина в белой куртке, чёрных спортивных штанах и серой шапке. Камера наблюдения запечатлела его со спущенными штанами. Девочка успела выбежать из лифта, уточняет Barnaul22.

“Приезжала полиция, снимали отпечатки. С охраной большая проблема у нас в доме. Несмотря на то, что есть камеры, даже этот момент охранник не увидел. Первоначально в домовом чате писали, что мужчина был в лифте, а потом мама девочки написала, что он заходил за ней”, — рассказала очевидица.

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